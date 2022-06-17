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MHP Diyarbakır’da il başkanlığını fesh etti

#MHP#Diyarbakır#İl Başkanlığı
MHP Diyarbakır’da il başkanlığını fesh etti

MHP Genel Merkezi, Diyarbakır il Başkanlığını feshederek kapattı. Kararın ardında, MHP’nin “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” kapsamında, Diyarbakır’da yapılan çalışmalardan yeteri kadar randıman alınamamasının yattığı öğrenildi. Teşkilatın yeniden yapılandırılmasının ardından, İl Başkanlığı tekrar açılacak.

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Kararı, dün MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” mesajını paylaştı.

İLÇE TOPLANTILARINDAN RANDIMAN ALINMADI

Edinilen bilgiye göre, siyasi kulislerde merak uyandıran kararın arkasında MHP’nin 18 Şubat’ta İzmir Bayraklı’dan başlattığı “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları”nın yattığı öğrenildi. MHP tarafından, “devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik” çağrısı olarak nitelendirilen toplantılarda, muhalefetin faaliyetlerine yönelik itirazlar dile getirilerek, Cumhur İttifakı’nın çalışmalarına değiniliyor. MHP teşkilatlarının çalışmalarının göstergesi olarak tanımlanan toplantılarda, MHP’nin üst düzey kadroları da vatandaşlarla bir araya geliyor.

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#MHP#Diyarbakır#İl Başkanlığı

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