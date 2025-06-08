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MHP-DEM Parti bayramlaşmasında ‘Demli çay’ diyaloğu

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#MHP#DEM Parti#Bayramlaşma
MHP-DEM Parti bayramlaşmasında ‘Demli çay’ diyaloğu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 07:00

MHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşmaya ilk olarak DEM Parti heyeti geldi. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak ile PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner’in bulunduğu konuk heyet, MHP’yi ziyaret etti.

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DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, “Toplum barış beklentisi içinde. DEM Parti olarak barış umutlarını büyütmeye çalışıyoruz. Sayın Bahçeli’nin komisyon çıkışı da çok yerindeydi. Hem sürecin toplumsallaşması açısından hem de bu sürecin hukuki boyutu ile zemini sağlamlaştırma açısından iyiydi. En büyük taleplerimizden biri de bu. Bu sürecin barışa, demokrasiye, kardeşliğe evrilmesini istiyoruz. Bunun mücadelesini temel sorumluluğumuz olarak kabul edip devam edeceğiz” dedi.

MHP-DEM Parti bayramlaşmasında ‘Demli çay’ diyaloğu

ÇÖZÜM YERİ MECLİS

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ise “Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda kararlılıkla, tutarlılıkla yapması lazım. Bu sadece MHP ile olacak şey de değil. Siz de önemli destek verdiniz. Herkesin Türkiye partisi olması lazım ve bunun için çalışılması lazım. Burada siyaset yapıyoruz, bu millet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çözüm yeri de neresi? Meclis. Orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım. Artık kangren haline gelen sorunun da çözülmesi lazım” değerlendirmesini yaptı.

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MHP-DEM Parti bayramlaşmasında ‘Demli çay’ diyaloğu

Bayramlaşmanın ardından Topcu, DEM Parti heyetine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eşyaların bulunduğu, “Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu”nu gezdirerek, bilgi verdi. MHP ile DEM Parti arasındaki bayramlaşmaya heyetler arasındaki demli çay şakası damga vurdu. MHP’li Sadir Durmaz’ın masaya gelen çaylar için “Ben açık olanı rica etsem. ‘Demli çay içmiyorum’ desem yanlış anlaşılacak” esprisi ziyarete katılanların yüzlerini güldürdü.

 

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#MHP#DEM Parti#Bayramlaşma

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