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MHP, CHP’yle ‘mesafeli’

Güncelleme Tarihi:

#Ali Haydar Fırat#MHP#CHP
MHP, CHP’yle ‘mesafeli’
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı  İsmail Özdemir, CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat’ın değerlendirmelerine tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı  İsmail Özdemir, CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat’ın “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik bir televizyon programındaki değerlendirmelerine sosyal medyadan tepki göstererek, özetle şunları aktardı:

Ali Haydar Fırat, yaptığı yorumlara istinaden açıkça ‘CHP’nin demokratikleşme bahsinde bağımsız kürdistanın kurulmasını isteyip istemediğini” cevaplandırmalıdır.

Bu zihniyet Türkiye bölünsün mü istemektedir? CHP bölünmüş bir Türkiye mi istemektedir? Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Bu sebeple, MHP olarak CHP’nin Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

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Fırat ise Özdemir’in twiti sonrasında televizyonda yaptığı değerlendirmede “Yaptığım yorumdan bağımsız olarak nasıl kürdistan talebi çıkarıldığını gerçekten anlamış değilim. Kim çıkardı? Acaba İsmail Bey kendisi dinledi mi? Çok genç bir siyasetçi olan İsmail Bey’in bu yorumu nasıl yaptığı konusunda merak içindeyim” dedi.

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#Ali Haydar Fırat#MHP#CHP

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