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MHP, CHP’yle bayramlaşmayacak

Güncelleme Tarihi:

#MHP#CHP#Bayramlaşma
MHP, CHP’yle bayramlaşmayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:00

MHP’de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. MHP, Ramazan Bayramı’nda bayramlaşmadığı CHP ile bu bayram da bayramlaşmayacak.

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Bayramın ikinci gününde siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak. İlk bayramlaşma saat 09.00’da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP’yi 09.25’de DEM Parti heyeti, 09.50’de AK Parti heyeti ziyaret edecek. Bayramlaşma programı Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

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#MHP#CHP#Bayramlaşma

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