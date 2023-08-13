MHP: Çağrıya vatan yararına bir cevap verilecektir

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Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı ‘Komşu olalım ülke hayrına’ çağrısı hakkında şunları söyledi; “Sözün sahibi iki gün önce değerlendirmesini yaptı. Ne dedi? ‘Bugüne kadar yuvaya davet ettik, ses çıkmadı. O zaman gelin, yerel iktidarda ülkenin hayrı için komşu olalım’ dedi. Muhataplar belli, çağrımızın adresi belli. Bu çağrımıza mutlaka ülke, millet ve vatan lehine ve yararına bir cevap verilecektir. Yerel iktidarda ülke yararı için gelsinler komşu olalım. Biz buna hazırız, varız.”