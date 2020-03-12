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AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

MHP, belediye başkanları toplantısını Corona Virüsü nedeniyle erteledi

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MHP, belediye başkanları toplantısını Corona Virüsü nedeniyle erteledi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

 

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