MHP anketlerle hesaplaştı

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Yüzde 10.06 oranı ile 50 milletvekilini TBMM’ye göndererek başarıya imza attı. Dün açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Kamuoyu araştırma şirketleri mahvı perişan olmakla kalmamış, ne kadar güvensiz, ne kadar itibarsız oldukları bir kez daha tezahür edip netleşmiştir” dedi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde, 5 milyon 506 bin (yüzde 11.1) seçmenin oyunu kazanarak 49 milletvekili gönderen MHP, son seçimde ise oy oranını yüzde 10.06’ya düşürmesine rağmen 1 milletvekili arttırmayı başardı. 5 milyon 422 bin 220 seçmen MHP’yi destekledi. MHP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’ten de adaylarını Meclis’e göndermeyi başardı.

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL

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MHP, en büyük kaybı ise 3 büyükşehirde yaşadı. İstanbul, Ankara ve İzmir, kaybettiren iller oldu. Partinin İstanbul’daki milletvekili sayısı sekizden beşe, Ankara’da beşten üçe, İzmir’de ve Gaziantep’te ikiden bire inerken, Antalya’da 1 olan milletvekili sayısı ise ikiye yükseldi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye ve Hatay’da vekil sayısını korudu.

ÜLKÜCÜLERİN DÖNÜŞÜ

Edinilen bilgilere göre anket şirketlerinin baraj altında gösterdiği MHP’nin, mevcut milletvekili sayısını korumasında İYİ Parti ve AK Parti’deki milliyetçi-ülkücü seçmenin oylarının etkili olduğu görüldü. İYİ Parti’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermesine tepki gösteren İYİ Partililer ve AK Parti’nin yıprandığı görüşünü savunan AK Parti içerisindeki milliyetçi seçmen yüzünü MHP’ye çevirdi. Bahçeli’nin miting meydanlarında “terörle mücadele” ve “dış müdahaleye” yönelik söylemlerinin de bu seçmenin tercihinde önemli katkısı olduğu vurgulandı.