MHP Ankara milletvekili adayları tanıtıldı

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MHP Ankara İl Başkanlığı'nca ATO Congresium'da düzenlenen toplantıya, genel başkan yardımcıları ve Ankara milletvekili adayları Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, İl Başkanı Turgay Baştuğ ve partililer katıldı.

İl Başkanı Baştuğ, 14 Mayıs'ta Türk devletinin geleceği, Türk milletinin kaderinin oylanacağını belirterek, "Türk milletinin bütün ezeli düşmanları, devletimizin bütün hasımları ve bütün ihanet hücreleri harekete geçerek Cumhur İttifakı'nın karşısında saf tutmuşlardır. Biz 'önce ülkem, önce milletim şiarıyla' hareket eden MHP'yiz. Biz istikrarlı yarınlar, huzurlu gelecek istiyoruz. 'Güçlü ve lider ülke Türkiye' diyoruz ve sonuna kadar kararlıyız. Biz, 'Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türk ve Türkiye asrı olacak' diyoruz. Bu uğurda mücadeleye sonuna kadar hazırız. Bilge liderimizin buyurduğu gibi; 'Bizim bu ülkü ve ülke yolunda adayımız belli kararımız nettir.' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

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MHP'nin 36 Ankara milletvekili adayı isimleri okunarak tek tek sahneye davet edildi ve fotoğraf çektirildi.