MHP, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program düzenleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MHP için kadının, Batı'nın dar kalıplarına sığdırılamayacak kadar derin ve binlerce yıllık Türk devlet aklının, töresinin ve inancının tam merkezinde olduğunu belirtti.

Yurdakul, 8 Mart'ın sembolik bir tarih değil hayatı başlatan, milleti büyüten ve devleti ayakta tutan iradenin yani Türk kadınının azminin, başarısının, vakarının, özverisinin ve cefasının idrak edilen ve tüm unsurlarıyla Türk kadınına duyulan vefanın ve hürmetin gösterildiği önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlayan Yurdakul, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin veciz ifadeleriyle, 'Kadın, Türk milletinin teminatıdır. Türk kadını fedakarlığın, sabrın ve vefanın adıdır.' Bizim siyaset anlayışımızda kadın, Türk milletinin iradesidir ve geleceğe dair umutlarımızın da sahibi ve mimarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Yarın, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları" etkinliğinin ve iftar programının düzenleneceğini ifade eden Yurdakul, programda Türk devletlerinden esintiler sunan özel takdimler, Türk halk kültürünün önemli örnekleri ve "9 Işık 9 Kadın" ödül töreninin de yapılacağını belirtti.

YURDAKUL, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Bu anlamlı gecede toplantımıza teşrif eden tüm misafirlerimize, liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde tamamlanan, editörlüğünü yaptığım ve partimizin Türk kadınına dair ilmi pusulasını da yansıtan 'Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın' adlı kitabımızı takdim edeceğiz. Ön sözünü Saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yazdığı bu kıymetli çalışma, Türk kadınının sadece geçmişte değil bugün ve yarınlarda da milletin yönünü tayin eden iradesini ilmi bir derinlikle ortaya koymaktadır. Kitabımız, tarihten aileye, eğitimden hukuka, sağlıktan siyasete, ekonomiden medyaya ve teknolojiden sanat ile Türk dünyasına uzanan tam 17 ana başlık altında, sahasında uzman akademisyenlerin bilimsel değerlendirmelerini içermektedir. Bu eser, kadını yalnızca istatistiksel bir veri olarak değil milletin vicdanı, aklı ve iradesiyle donanmış kurucu bir unsur olarak ele alan bir vizyon belgesi mahiyetindedir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Türk kadını, eğitimin öncüsü, siyasetin aktörü, kültürün taşıyıcısı ve teknolojinin üreticisi olarak var olmaya devam edecektir. Bu kutlu yürüyüşün bir nişanesi olan ve seçkin davetlilerin teşrif edeceği etkinliğimizi duyurmaktan ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaktan dolayı büyük bir kıvanç duyuyoruz."