MHP 57’nci yaşını kutlayacak

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Recep Tayyip Erdoğan#Terörsüz Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 57. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de katılımıyla 9 Şubat’ta ATO Congresium’da ‘Şanla Şerefle 57. Yıl’ temalı bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Yalçın yazılı açıklamasında, 57 yıl önce 8-9 Şubat günlerinde Adana’da kurularak siyaset hayatına giren MHP’nin o yıllardan bugüne savunageldiği temel siyasi ilkelerini değiştirmeden, şanla şerefle yoluna devam ettiğini belirtti. Amaçlarının millete ve devlete hizmet olduğunu vurgulayan Yalçın, özetle şunları kaydetti: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bütün siyasi riskleri göze alarak gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye adımı da partimizin çözüm odaklı hizmet siyasetinin ürünüdür. Türkiye tarihi bir dönemeçtedir ve bu dönemecin güvenle, kazasız belasız aşılması için MHP önemli bir siyasi misyon üstlenmiştir. Görev ağır olsa da hedef büyük, gaye kutsaldır. Milli devlet ülküsü, MHP’nin siyaset telakkisine şekil veren temel unsurlardan biridir. MHP’nin siyaset hayatımızdaki müessiriyeti, dayanak ve ilhamının mensubiyet şuurundan almaktadır. MHP, bizzat millete istinat etmekte, milletin sahip olduğu kadim ve ölümsüz değerlere yaslanmaktadır. Türkiye’nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. Şüphe yok ki Terörsüz Türkiye’nin kamilen hayata geçirilmesi milli devlet yapısını da güçlendirecektir.”

 

