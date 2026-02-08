MHP 57’nci yaşını kutlayacak

Haberin Devamı

Yalçın yazılı açıklamasında, 57 yıl önce 8-9 Şubat günlerinde Adana’da kurularak siyaset hayatına giren MHP’nin o yıllardan bugüne savunageldiği temel siyasi ilkelerini değiştirmeden, şanla şerefle yoluna devam ettiğini belirtti. Amaçlarının millete ve devlete hizmet olduğunu vurgulayan Yalçın, özetle şunları kaydetti: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bütün siyasi riskleri göze alarak gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye adımı da partimizin çözüm odaklı hizmet siyasetinin ürünüdür. Türkiye tarihi bir dönemeçtedir ve bu dönemecin güvenle, kazasız belasız aşılması için MHP önemli bir siyasi misyon üstlenmiştir. Görev ağır olsa da hedef büyük, gaye kutsaldır. Milli devlet ülküsü, MHP’nin siyaset telakkisine şekil veren temel unsurlardan biridir. MHP’nin siyaset hayatımızdaki müessiriyeti, dayanak ve ilhamının mensubiyet şuurundan almaktadır. MHP, bizzat millete istinat etmekte, milletin sahip olduğu kadim ve ölümsüz değerlere yaslanmaktadır. Türkiye’nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. Şüphe yok ki Terörsüz Türkiye’nin kamilen hayata geçirilmesi milli devlet yapısını da güçlendirecektir.”