MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı… Bahçeli: Fezlekenin arkasına bakmak siyaset değil, adamlık değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibarıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

Edirne'den Kars'a Mersin'den Trabzon'a kadar ülkemin her yerini, bunun yanında Ortadoğu'dan Kafkaslara Afrika'dan Balkanlara milli varlığımızın asaletini vicdanını kalbinde yaşayan kardeşlerimi selamlıyorum.

Hesap yapmayız çıkar ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz durmak ile durmayız vurmak ile çünkü biz Türk milletimiz. Vazgeçmeyiz korku ile dönmeyin tehdit ile çünkü biz Türkiye'yiz. Kazananın Türkiye olacağına candan inanıyoruz.



Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, hep düşünüyoruz altında nice kefensiz yatanı. Şehit oğluyuz incitmiyoruz atamızı. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal.



'KURALLARA MUTLAK SURETLE UYMALIYIZ'



1 yıldır dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle kurultaya katılımı mecburen kısıtlı tuttuk. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Kurallara mutlak suretle uymalıyız. 1 yıllık zamanda Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerime rahmet, tedavi olanlara şifalar diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Büyük Olağan Kurultayımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Aziz dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Hak namına haksızlığa ölsek tapmadık. Zaman oldu bir haysiyet ufkunda güneş gibi battık. Acılarımızdan ders aldık tutunduk gerçeklere. Yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik, vazgeçmedik sevdamızdan. Şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden. Ülkücü olmanın varsa bir bedeli seve seve ödemeyi diledik.



Yazın kuruyup kışın yatağında taşan nehirler misali engelleri aştık. Bin asra bedel imtihanlarla yoklandık. Biz damlanın içindeki okyanusu gördük. Milliyetçi hareket Türklüğün bekasını korumaya dava etmiştir. Ömrümüzde milliyetimizin, bu cennet toprağın bize vatanı yardır dedik. Yastığımız mezar taşı yorganımız kar olsun. Biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz, yürürüz.

Biz yürüdükçe hainler kaçacak delik arayacak. Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak. Biz yürüdükçe millet yürüyecek. Türkiye yükseldikçe yükselecek. Yürüyüşümüzden ürkenler var, hepsini biliyoruz. Bütün köhne emel sahiplerini iyi tanıyoruz. Karanlık oyunları görüyor, kara kampanyaları göğüslüyorsunuz. İbretle takip ediyorsunuz, geceleri hesap gündüzleri hüsran geçmişleri hezimet ne kadar münafık varsa alayı bir araya gelmiş Türkiye'nin ayağından çekiştiriyor. Sanıyorlar ki kumpaslarına hiç takat yetmeyecek. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir.



FEZLEKE AÇIKLAMASI



İnsanlık değildir, insan hakları hiç değildir. Bölücü vekillerin TBMM'ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız?



Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor. HDP, Türk demokrasisinin çerçevesini sarmış mayın tarlasıdır. CHP beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti, siparişle kurulan melanet bir projedir. İP'in Başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş. Kendilerininse proje bazı bir ittifak olduğunu teyit etmiştir. Bu neyin projesidir? Hedefler manzumesi nerelerden ibarettir?



'2023 ADAYIMIZ BELLİDİR'



Cumhur İttifakı dürüst birlikteliktir. Terör örgütlerine karşı tek yürekle duruş gösteren cumhurun ruh kökü, duruş özüdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Kandil'de değil, Pensilvanya'da değil, Ankara'da bulacaktır. Tarihimiz bellidir o da cumhur ittifakıdır. 2023 adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kılıçdaroğlu bir tarafta Türkiye'de can güvenliği yok derken diğer tarafta 10 milyon işsizlik var derken yalan söylemiştir. CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, çiftçimizi konuşur bakkala girmez, marangozu tanımaz, gelin görün ki esnafımızı konuşur, memurlarımızdan bahseder. Sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan kaçınmaz.



Tıpkı Covid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır ve mutasyona uğramıştır. Zilletin aşısı da 2023 yılının haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak ama bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç yoktur. Erken seçim diye tutturanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavifsiz kararı budur. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, istikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.



Bize hiç kimse hikaye anlatmasın, bahane ileri sürmesin. Türk milleti zilleti değil zaferi seçecektir. İstiklal için birlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti çıkacaktır.



'YENİ SİSTEMİN ÖZÜNDE TÜRK MİLLETİNİN BEKA ÖZLEMLERİ ANA ESASTIR'



Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye tarihinin en önemli reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yapmıştır. Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edildiğinden ziyade beklentilerini karşılayıp karşılamadığına, millette karşılık bulup bulmadığına odaklanması en dengeli bakıştır. Türkiye'nin sistemsel aksaklıklarının milli irade ile çözülmesinden herkes memnun olmalıdır. 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulanmaya geçen Türk tipi Başkanlık Sistemi taban tutmuş, mazimizle örtüşmüştür. Yürürlükteki sistemin şifa olması, devlet ve millet hayatına nüfuz etmesi için zaman gerekir, özveri gerekir, destek gerekir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka özlemleri ana esastır. Altını kalın bir şekilde çizmek isterim ki daha uyanık daha bilinçli hareket ediyoruz.

Geleceğin kudreti Türk milletidir çünkü dev uykusundan uyanmış ve seferber olmuştur. Cihan ruhu tarihin farklı devirlerinde, büyük bir kuvvetle tecelli etmiştir. Türk milleti cihan ruhuna sahip bir millettir. Aziz Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tekraren cihan ruhuna taliptir. Kendimize özgü bizi biz yapan milli karakteriyle birebir çakışan devlet yönetimine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gücümüzdür. Stratejik hedeflerimizin ilk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak, yaşamasına hizmet etmektir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemini ilk dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Milli iradenin tartışmaya açılması, demokratik bir haktan öte baskıcı, tahammülsüz bir siyaset ayıbıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Bu süreç kararlılıkla devam etmektir, eksik varsa giderilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reform paketleri habercisidir. Üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. MHP bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmektedir, hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında geniş tedbirler alınmalıdır. Bir partiyi parlatıp diğerini karalayan anket şirketleri bize göre milli irade dolandırıcısıdır.

Günümüz dünyasında siyasi güç silahın yanı sıra, ekonomik üstünlükle sağlanmaktadır. İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini bir ekonomik sistemle karşılamak zorundayız.

Çürük, çarpık iddiaların 3 boyutlu hedefi vardır. Birinci boyutu ülkemize gelen yatırımları caydırmaktır. G-20 ülkeleri arasında ekonomisi büyüyen iki ülkeden biri Türkiye'dir. FETÖ'cü hainler Yunanistan'ı sığınma limanına çevirmişken kimsenin sesi çıkmıyor. Mazlumlar inim inim inlerken kimseden eleştiri gelmiyor.

Türkiye'de demokrasi yok diyenler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar. Hiçbir zaman bu ülkeden diktatör çıkmadı. Demokrasi ahkamı kesenler, terörizme özgürlük arayanlardır.

MHP serbest piyasa mantığını kabullenmektedir.

Ekonomi sadece ekonomi değildir. Adalettir, ahlaktır, paylaşımdır. Ekonomi özgürlük değerleriyle bütünleşmiştir. Bölüşürsek toz oluruz, bölünürsek yok oluruz. Başkalarının koyduğu kurallara uyarak ancak karın doyururuz.

İnsanlığın huzuru kitabımıza emek ve katkı veren değerli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnsanlığın derin ve dipsiz bir huzursuzluk çukurunda olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde 54 ayrı noktada çatışma hakimdir. Terörizm insan varlığını direkt tehit ediyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözü defalarca görülmüştür. Teröre üst üste darbe vurulmuş, sonu görünmüştür. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti engellenmiştir. İhanetin damarları kesilmiştir. Cumhur İttifakı'nın varlığı içinde son terörist ele geçirilesiyle kadar destek vermek, Türk milletini bu şiddet sarmalından çıkarmaktır.

"HDP'NİN HERHANGİ BİR İSİMLE AÇILMAMAK ÜZERE KAPATILMASI NAMUS GÖREVİDİR"

HDP, PKK'dır, cinayettir, ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. Terörist Demirtaş ile kahvaltı yapmak kimseye onur sağlamayacaktır. CHP seçim yapmalıdır. HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. İddianamenin dün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi milletin yüreğine su serpmiştir. Biz hakikatin tarafındayız. Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş CHP Sözcüsü'ne diyorum ki senin her yerin zift gibi kararmış haberin yok. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem cesareti varsa yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekmelidir. Ey CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımıza sahip çıkacaksınız!

Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türk dünyası, dünyadan büyüktür. Milliyetçiliğimiz hayatın ve milli arzuların gerçeğini yansıtmaktadır. Türk milliyetçiliği yükselmek için değil yükseltmek içindir. Kan değil ruh ve kültür arar. Türk milliyetçiliği özgürlükçüdür, eşitlikçidir. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar aynaya baksınlar.



1321 DELEGE OY KULLANACAK

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı için delegeler ve davetliler kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.

MHP'de bugün yapılacak kurultay öncesi salonun hazırlanması için dün gece başlatılan çalışmalar sabaha karşı tamamlandı.

Ankara Spor Salonu'nda dün akşam Türk Telekom'un Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla oynadığı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi maçının ardından önce salon dezenfekte edildi.

Ardından Türk bayrakları ile Atatürk, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri asıldı.

Salonda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik","Kazanan Türkiye olacak", "Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz", "Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek", "Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir", "Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık,1923. Birlikte başaracağız 2023" ve "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Kurultay için sabah saatlerinden itibaren delegeler ve davetliler salonu doldurmaya başladı. Delegeler ve basın mensuplarının salona girişinde koronavirüs önlemleri kapsamında kart ve HES kodu kontrolleri yapıldı. Salon çevresinde de polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

BAHÇELİ SALONA GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli de saat 09.30'da kurultayın yapılacağı salona geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşması ile kurultay çalışmalarına başladı. Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Semih Yalçın oy birliği ile seçildi.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak.

