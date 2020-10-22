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Haber Giriş: 22.10.2020 - 23:04 | Son Güncelleme:

23 Ekim Cuma günü (yarın) hava nasıl olacak? MGM duyurdu: 1 ila 3 derece artacak!

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23 Ekim Cuma günü (yarın) hava nasıl olacak? MGM duyurdu: 1 ila 3 derece artacak!
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Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde geçtiğimiz haftadan beri devam eden sağanak yağışın ardından MGM'den sıcak hava açıklaması geldi. Yapılan son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yarın sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklığının ise 1-3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ön görülüyor. İşte, 23 Ekim il il hava durumu tahminleri.

MGM günlük hava durumu raporu takip ediliyor. 23 Ekim hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, güney ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

23 Ekim Cuma günü (yarın) hava nasıl olacak MGM duyurdu: 1 ila 3 derece artacak

EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

KÜTAHYA 9°C, 24°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

MANİSA 15°C, 27°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

MUĞLA 9°C, 26°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 28°C
Az bulutlu

RİZE 15°C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KARS 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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