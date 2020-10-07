MGM'den 7 Ekim hava durumu tahminleri için uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu tahminleri son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının düşeceğini bildirdi. Son tahminlere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimle rinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, bugün (Çarşamba) zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BURSA 16°C, 34°C

Az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 30°C

Az bulutlu, bugün (Çarşamba) zamanla batı çevreleri parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Az bulutlu, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 30°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

MANİSA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 31°C

Az bulutlu, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 31°C

Az bulutlu

RİZE 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 25°C

Az bulutlu

TRABZON 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 26°C

Az bulutlu

VAN 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık