MGM hava durumu tahminleri 20 Ekim: Yarın hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi'ne yağış geliyor!

MGM hava durumu raporu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri ile Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 7°C, 19°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kozan, İmamoğlu ve Feke çevrelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde il geneli ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 21°C

Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 21°C

Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 18°C

Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 20°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli(51-75kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 16°C, 20°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu