MGM hava durumu tahminleri 1 Ekim 2020! Hava nasıl olacak? Dolu uyarısı!

1 Ekim hava durumu raporu MGM'nin internet sitesinden yayınlandı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında dolu yağışı ile birlikte yerel olarak yer yer şiddetli (76-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

"DOLU DEVAM EDECEK"

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış ve dolunun ardından değerlendirmelerde bulunan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Dolu olma ihtimali var, olmaya da devam edecek diyebiliriz" dedi. Toros, meteorolojinin uyarılarını ve radarını takip etmek gerektiğini vurguladı.

Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından yeniden soğuyan havanın atmosferde kararsızlığa neden olabileceğini vurguluyor. Tahminlere göre bu durum, hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, dolu ve hortum gibi hava olaylarının devam edeceğini işaret ediyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son yıllarda sıkça yaşanan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek can ve mal kaybının önüne geçmek için vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını takip etmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, dolu yağışını oluşturan "Kümülonimbusö bulutlarının hareketi de, yine MGM’nin radar uygulamasından, anbean takip edilebilir.

Yeniden dolu yağışı beklenip beklenmediği ile ilgili olarak ise Toros, şunları söyledi:

"Şu anda bu sistem ülkemizi terk ediyor. Ama önümüzdeki günlerde tekrar bir sıcak hava geliyor. Sıcak hava demek, yeryüzünün ısınmaya devam edeceği anlamına geliyor. Daha sonraki günlerde tekrar soğuk hava geldiği takdirde, sıcak hava ve soğuk hava arasındaki fark ne kadar fazla ise, atmosferdeki kararsızlık fazla olacağı için, düşey hareketler fazla olacağı için, dolu oluşma ihtimali de o kadar yüksektir. Dolayısıyla dolu olma ihtimali var, olmaya da devam edecek diyebiliriz"

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 23°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, yarın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 22°C, 29°C

Az bulutlu

HATAY 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında dolu yağışı ile birlikte yerel olarak yer yer şiddetli (76-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), batı kesimlerinde dolu yağışı ile birlikte yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 4°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 30°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 19°C, 30°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık