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MGM duyurdu: İç Anadolu'daki illerde kuraklık tehlikesi

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#Kuraklık#Eskişehir#Mgm
MGM duyurdu: İç Anadoludaki illerde kuraklık tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 09:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasında Eskişehir’in büyük bölümünün 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında olması dikkat çekti. Öte yandan yayımlanan haritaya göre, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün “Olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında olduğu belirlendi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Eskişehir’in kuraklık durumu dikkat çekti. SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir.

ESKİŞEHİR 'ÇOK ŞİDDETLİ KURAKLIK' TEHLİKESİ ALTINDA

Eskişehir, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada normal civarı ve hafif kuraklık olarak değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise “Çok şiddetli kuraklık” tehlikesi altında değerlendirildi. Yayımlanan haritaya göre, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün “Olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında olduğu belirlendi. İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.

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#Kuraklık#Eskişehir#Mgm

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