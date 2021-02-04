MGM 5 Şubat hava durumu tahminleri! Yarın hava nasıl olacak? (Sağanak yağış uyarısı)

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Düzce hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve (Cuma) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batısının iç kesimlerinin gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç keimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari ve Şırnak'ın doğu çevrelerinde yoğun kar, Iğdır ve Şırnak il merkezinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS -9°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yamurlu

ŞANLIURFA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı