MGM 5 Kasım hava durumu tahminleri | Yarın hava nasıl, yağmur yağacak mı?

Günlük hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Niğde, Kayseri, Samsun, Tokat, Rize, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2)olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'nin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-60 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerine kadar il genelinde kuvvetli (40-60 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerine kadar il genelinde kuvvetli (40-60 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin, yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Samsun ve Tokat, yarın öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

RİZE 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Bingöl ve Elazığ çevreleri ile bu akşam saatlerinde Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu

MALATYA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

VAN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı