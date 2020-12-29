MGM 30 Aralık hava durumu tahminleri! Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Günlük hava durumu tahminleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BALIKESİR 7°C, 17°C

Çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Muğla kıyıları ile yarın (Çarşamba) Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve güneyi aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -1°C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE -5°C, 8°C

Az bulutlu

RİZE 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -13°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -18°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 2°C

Az bulutlu

VAN -6°C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT 3°C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Az bulutlu