MGM 30 Aralık hava durumu tahminleri! Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülecek. İstanbul'da hava sıcaklığının en düşük 11 derece civarında olması ön görülüyor. İşte, 30 Aralık Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BALIKESİR 7°C, 17°C
Çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Muğla kıyıları ile yarın (Çarşamba) Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve güneyi aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT -1°C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 19°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE -5°C, 8°C
Az bulutlu
RİZE 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -13°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -18°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 2°C
Az bulutlu
VAN -6°C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT 3°C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Az bulutlu
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