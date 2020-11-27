MGM 27 Kasım il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak?

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ege Bölgesi'nin az bulutlu diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor

BURSA 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -3°C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA 6°C, 18°C

Az bulutlu

MUĞLA 6°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzuzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 11°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -6°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 11°C

Az bulutlu

KONYA -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE -1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

RİZE 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 5°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ -6°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu