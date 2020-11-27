MGM 27 Kasım il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak?
Hava durumu raporu, soğuk havalar etkisini gösterirken takip ediliyor. Günlük hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteoroloji, Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda sis ve pusun etkili olacağını söyledi. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı ön görülüyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji 27 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri ve son hava durumu raporu.
Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ege Bölgesi'nin az bulutlu diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor
BURSA 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -3°C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA 6°C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA 6°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzuzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -2°C, 11°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 11°C
Az bulutlu
KONYA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE -1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 10°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
RİZE 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 5°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ -6°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -4°C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
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