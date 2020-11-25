MGM 26 Kasım il il hava durumu tahminleri: Hava yarın nasıl olacak? O iller için kar uyarısı!

Günlük hava durumu raporu MGM tarafından belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hakkari, Şırnak ve Artvin çevreleri ile Adana'nın güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri, Artvin’in iç kesimleri ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

MUĞLA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın güneyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANKIRI -4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KONYA 2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

KASTAMONU -4°C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellik yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Artvin çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 7°C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN 7°C, 13°C

Çok bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 4°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HAKKÂRİ 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -8°C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Adıyaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu