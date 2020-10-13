MGM 13 Ekim 2020 hava durumu tahminleri - Hava bugün nasıl olacak? İstanbul'a yağmur uyarısı!

MGM hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren batısının (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 16°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

KÜTAHYA 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MUĞLA 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 28°C

Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 28°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 29°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C

Az bulutlu

KONYA 11°C, 28°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 32°C

Az bulutlu

RİZE 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 23°C

Az bulutlu

KARS 1°C, 22°C

Az bulutlu

MALATYA 10°C, 29°C

Az bulutlu

VAN 4°C, 21°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık