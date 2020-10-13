MGM 13 Ekim 2020 hava durumu tahminleri - Hava bugün nasıl olacak? İstanbul'a yağmur uyarısı!
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin internet sitesinden paylaşıldı. Pazartesi günü İstanbul'da etkili olan sıcak havanın ardından AKOM ve MGM'den salı günü için son dakika yağış uyarısı geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış kentte etkisini gösterecek. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde de yağış bekleniyor. İşte, 13 Ekim il il hava durumu tahminleri.
MGM hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren batısının (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 16°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
KÜTAHYA 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MUĞLA 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 28°C
Az bulutlu
ISPARTA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 28°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 29°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 27°C
Az bulutlu
KONYA 11°C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 32°C
Az bulutlu
RİZE 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 23°C
Az bulutlu
KARS 1°C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA 10°C, 29°C
Az bulutlu
VAN 4°C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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