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MGK'dan Rusya ve Ukrayna’ya mesaj: Tansiyonu düşürün

#MGK#Rusya#Ukrayna
MGKdan Rusya ve Ukrayna’ya mesaj: Tansiyonu düşürün

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerginliğin ana gündem maddesi olan toplantı sonrası yapılan açıklamada, iki ülkeye de “sağduyu” çağrısında bulunuldu.

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4 saat 45 dakika süren toplantı sonrası yapılan 5 maddelik yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

TERÖRİST TEHDİTLER

“2021 yılında milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş; 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetler müzakere edilmiştir. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

İSTİKRAR VURGUSU

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış; gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur. Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır.”

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YUNANİSTAN’A SİLAHLANMA TEPKİSİ

“Uluslararası hukuku pervasızca ihlâl eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve iş birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş; Ege ve Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız hatırlatılmıştır.”

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