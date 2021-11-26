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MGK’dan mesaj: 100. yılda da güçlü ekonomi

#Terörle Mücadele#Milli Güvenlik Kurulu#Ekonomi
MGK’dan mesaj: 100. yılda da güçlü ekonomi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) ardından yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir” denildi. Beştepe’de 3 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

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TAVİZSİZ MÜCADELE

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve yurtdışında azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür. Bu kapsamda, bölücü terör örgütüyle hudutlarımız başta olmak üzere gerekli her türlü mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.

Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.

TERÖRE DESTEK VERENLER

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Türkiye’nin iyi niyetli çağrılarına rağmen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne gayrimeşru destek verenlerden, uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu faaliyetlerini bir an evvel sonlandırmalarının beklendiği ifade edilmiştir. Balkanlardaki son gelişmeler değerlendirilmiş, ülkemizle güçlü tarihî ve kültürel bağları bulunan bu coğrafyada büyük fedakârlıklarla tesis edilen huzur ve barışın sürdürülebilmesinin önemi vurgulanmış, tüm aktörlerin bu amaçla sorumlu davranmasının ve istikrarı bozacak girişimlerden imtina etmesinin zaruretine dikkat çekilmiştir.

YUNANİSTAN UYARISI

Yunanistan’ın, saldırgan söylem ve eylemlerle iyi komşuluk ilişkilerinin gereklerini yerine getirmemekte ısrar etmesinin ve uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal eden tutumunu sürdürmesinin, bölgemizde istikrar ve huzuru olumsuz etkileyeceği vurgulanmıştır. Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı tutumunu destekleyerek Yunanistan’ı daha ileri adımlar atması için teşvik eden güçler, bölgenin huzurunu bozacak bu yaklaşımlarından vazgeçerek hakkaniyet ve barış yönünde konum almaya davet edilmiştir.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Libya’da kalıcı barış ve refah ortamının tesis edilmesi sürecindeki kritik aşamalardan biri olan devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin hukuka uygun bir şekilde ve sükûnet içinde gerçekleştirilebilmesi için tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiş; uluslararası toplum, süreci kendi menfaatleri uğrunda istismar eden aktörlere karşı durmaya çağrılmıştır. Karadeniz ve Kafkasya’daki gelişmeler ele alınmış, kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, barışçıl yollarla bir an önce çözülmesinden yana olduğumuz, ayrıca, Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini bir fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam olarak uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.”

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#Terörle Mücadele#Milli Güvenlik Kurulu#Ekonomi

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