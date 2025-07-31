MGK’da ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Terör prangasını söküp atacağız

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplandı. 3 saat 45 dakika süren toplantı sonrasında ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu yapıldı. Bildiride, “Terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliği daha da pekişecek” denildi. FETÖ ile mücadeleye de vurgu yapılan bildiride, “İhanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır” ifadesi kullanıldı.

TERÖRLE MÜCADELE

6 maddelik bildiride şu ifadelere yer verildi: “PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde kat edilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir.

FETÖ TAMAMEN ÇÖKERTİLECEK

FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzları ele alınmış; ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır.

SURİYE’NİN BİRLİĞİNE DESTEK

Suriye’deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye hükûmetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir.

DÜNYAYA İSRAİL ÇAĞRISI

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İsrail’in, İran’a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askerî neticeleri değerlendirilmiş; hâlihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan Ortadoğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen’in ardından İran’ı da hedef alan ve Gazze’deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya Ukrayna Savaşı’ndaki tırmanma emarelerinden duyulan endişe dile getirilmiş; Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir.”

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CHOBANİ KURUCUSUNU KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD’de kurduğu Chobani markasıyla Fenerbahçe’ye sponsor olmak için Türkiye’ye gelen Hamdi Ulukaya’yı Beştepe’de kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. “ABD’nin yoğurt kralı” olarak da anılan Chobani şirketinin kurucusu ve CEO’su Ulukaya ziyaretin sonunda Erdoğan’a Fenerbahçe forması hediye etti. 1972’de Erzincan’ın İliç ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ulukaya, 1994’te dil öğrenmek için gittiği ABD’de sıfırdan imparatorluk kurdu. 2005’de New York’ta kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alan Ulukaya’nın Chobani markası, kısa sürede ABD’de süzme yoğurt pazarının lideri haline geldi.

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ERDOĞAN’DAN ŞEHİT İTFAİYE ERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu şehit olan itfaiye eri Haydar Öz’ün ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, Ergani’de orman yangınına giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Öz’ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.