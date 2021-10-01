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MGK’da iklim değişikliği vurgusu: Türkiye üzerine düşeni yapacak

#İklim Değişikliği#MGK#Suriye
MGK’da iklim değişikliği vurgusu: Türkiye üzerine düşeni yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamada, iklim değişikliğine karşı küresel ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edildi.

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Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

ÇÖZÜMÜ ENGELLER

Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin mesuliyetleri üzerinde durulmuş, sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.

ORTAK MÜCADELE PLANLARI

Yangınlar, seller, kuraklık ve benzeri pek çok emareyle daha çok yaklaştığı görülen iklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilerek Türkiye’nin her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.”

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#İklim Değişikliği#MGK#Suriye