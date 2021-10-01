MGK’da iklim değişikliği vurgusu: Türkiye üzerine düşeni yapacak

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Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

ÇÖZÜMÜ ENGELLER

“Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin mesuliyetleri üzerinde durulmuş, sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.

ORTAK MÜCADELE PLANLARI

Yangınlar, seller, kuraklık ve benzeri pek çok emareyle daha çok yaklaştığı görülen iklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilerek Türkiye’nin her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.”