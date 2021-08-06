MGK’da gündem orman yangınları

Devam eden orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelenin gözden geçirildiğinin bildirildiği toplantı sonrası yazılı açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Dünyadaki pek çok yer ile birlikte ülkemizde de etkili olan ve ciddi kayıplara yol açan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş; hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyon kampanyaları dâhil olmak üzere güvenlik boyutu da değerlendirilerek bu çerçevede alınan ve alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür.

Yurtiçinde ve yurtdışında icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliğine yönelik alınan ilave önlemler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen millî direnişin beşinci yıl dönümünde atılan adımlar değerlendirilmiştir. Kıbrıs meselesinde taraf olan aktörler, çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.”

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