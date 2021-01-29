MGK’da Ege ve Doğu Akdeniz vurgusu

4.5 saat süren MGK’nın ardından şunlar kaydedildi:

- Milli güvenliğimiz açısından önem arz eden iç ve dış meseleler çerçevesinde 2021 yılındaki muhtemel gelişmelere karşı alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve bekamıza yönelik tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında bilgi sunulmuştur.

- Terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış; uluslararası tüm aktörler, sorumluluklarını yerine getirmeye davet edilmiştir.

- Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu, buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu vurgulanmıştır.

- Dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere Afrika’da ve değişik coğrafyalardaki ülkelerde yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanmıştır.”