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Mezunlar anlattı! Öğrencisini döven öğretmenin 15 yıllık sicili

#ÖĞRETMEN#Dayak#Aksaray
Mezunlar anlattı Öğrencisini döven öğretmenin 15 yıllık sicili

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.'nin (40), 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü. CİMER'e yapılan şikayetlerde; Ali Rıza Y.'nin lise düzeyinde soru sorup bilmeyenlere şiddet uyguladığı, öğrencileri masa altına sokup çoraplarını koklattığı ve 'sen bir çöpsün' diyerek çöp kutusunun üzerine oturttuğu iddia edildi.

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Aksaray’da öğrencisi T.K.’yı (10) darbedip boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.’nin (40), 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya’da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü. CİMER’e yapılan şikâyetlerde şu iddialar yer aldı:

‘SORUNLARI VARDI’

* G.K. (28): 2004-2007 yılları arasında Sakarya Erenler Yazılı İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. O dönem bana ve sınıf arkadaşıma psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Ağır hakaretler etti, aşağıladı, bizden bir şey olmayacağına dair argo ithamlarda bulundu. Üst sınıf bilgilerini de bize sorup bilmediğimizde şiddet uyguluyordu. Aksaray’daki bu olayı görünce bize yaptığı şiddet aklıma geldi. Örneğin, öğretmen masası altına sokup çoraplarını koklatıyordu. Çöp kovasının üstüne oturturdu. Bunun yanında sınıfın masa ve duvarlarını sildirip dolapların arkasına sokuyordu. Bunlara bizzat şahit olduk ve bizzat yaşadık. Bu olaylar, travma olarak beynimize kazındı. Psikolojik sorunları olan bir öğrenmendir ve canı sıkıldıkça ‘Siz bir b*ktan anlamazsınız’ diyerek dersi bırakırdı.

‘BAŞKASI YAŞAMASIN’

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* N.C. (28): Öğretmen masası altında çoraplarını koklatırdı. Kitap dolabı arkasına sokup ‘Sen bir böceksin’ deyip örümcek ağı olan yerde bekletirdi. Çöp kutusunun üzerine oturtup ‘Sen çöpsün’ diyerek ders sonuna kadar bekletirdi. Sorduğu soruları bilemeyince ıslak bezle sıraları sildirdi. Eğer silmezsek ıslak bez ile yüzümüze vurur ve sırtımıza yumruk atardı. Psikolojisi bozuk bir öğretmendi. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, derse girdiği ve darbettiği öğrencilerin ifadesine başvurulmuştur. Soruşturma sonrası öğretmenin görev yeri değişmiştir. 15 yıl önce bu olayları yaşadık. ‘Başka çocuklar yaşamasın’ diyerek CİMER’e şikâyette bulunduk.

'AİLEYİ TEHDİT EDİYOR'

T.K.’nın ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, Ali Rıza Y.’nin sahte sosyal medya hesabından aileyi tehdit ettiğini belirterek “Aileyi, sosyal medya üzerinden alçakça tehdit eden mesajlar aldık. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyete bulunacağım” dedi. Avukat Şahin, Ali Rıza Y.’nin mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını itiraz edip, tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi.

KULAK ÇEKEN MÜDÜRE SORUŞTURMA

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Olay 23 Aralık Perşembe günü, İstanbul Kadıköy’deki Şener Birsöz İlkokulu’nda yaşandı. Müdür A.K., öğrenciler F.A.B. ve A.Ş.’nin kulağını çekerek odasına götürdü. İddiaya göre odasında öğrencileri darp etmeye devam eden A.K.’yı öğrenci velileri şikâyet etti.

SERBEST BIRAKILDI

A.K.’nın çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. A.K.’nın çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadıköy Kaymakamlığı ise “23 Aralık 2021 Perşembe günü Şener Birsöz İlkokulu öğrencileri F.A.B.’nin ve A.Ş.’nin velileri çocuklarının Okul Müdürü A.K. tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuşlardır. 24 Aralık 2021 tarihinde Okul Müdürü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili Okul Müdürü hakkında Kaymakamlığımızca da idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

 

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#ÖĞRETMEN#Dayak#Aksaray

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