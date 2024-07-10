Mezuniyete renk geldi

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Mezuniyet denildiğinde akla gelen ilk görüntü kep ve cübbe olur. Özellikle de düzenlenen törenlerin sonunda keplerin gökyüzüyle buluştuğu o büyülü an, vazgeçilmez mezuniyet geleneklerinin arasında yer alır. Ancak kepler havadan yere düşerken bazen karışıklıklar yaşanabiliyor. Yeni mezun öğrencinin havaya fırlattığı keple yakaladığı kep aynı olmayabiliyor. İşte bu yüzden bu yıl yeni bir uygulama görülmeye başlandı. Kepini kaybetmek istemeyen mezunlar, onu diğerlerinden ayıracak şekilde tasarımlarla donattı. Kepler, popüler dizi ve animasyon filmlerindeki replikler, özel mesaj ya da görüntülerle süslendi. Düzenlenen törenlerin ardından sosyal medyada da paylaşılan kep tasarımları binlerce kişi tarafından beğenildi. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, ünlü animasyon dizisi ‘Powerpuff Girls’ tasarımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan mezunlarından oldu. Popüler dizinin baş karakterleri ‘Buttercup’, ‘Blossom’ ve ‘Bubbles’ı keplerine resmeden öğrencilerden Behiye Meltem Büyük, şunları söyledi:





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‘POWERPUFF GIRLS’ MEZUN OLDU

“Eğitim süremiz boyunca birçok geceyi uykusuz geçirdik. Verdiğimiz onca emeğin sonunda da mezun olduğumuz için arkadaşlarımla birlikte bir kahraman olduğumuzu düşündük ve bir karakter çizelim dedik. Üç kız bir araya gelerek ‘Powerpuff Girls’ karakterlerini kendimize uyarlayarak çizdik. Çizimimizde onların da kepi ve cübbesi var. Yani ‘Powerpuff Girls’ karakterlerini de mezun ettik. Karakterleri kendimize göre seçtik. Ben saç rengimden ve en sevdiğim rengin pembe olmasından dolayı ‘Blossom’ oldum ve kepime onu çizdim. İnsanlar bu tasarımlarımıza sosyal medya üzerinden çok fazla yorum yaptı. Hazırladığımız bu kepleri çerçeveletip saklamayı düşünüyoruz.”

‘UZUN VE ZORLU’ YOLCULUK

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunu Eren Sarıtaş düzenlenen törende taktığı kepinde ‘The Office’ dizisinden bir repliğe yer verdi. Eren Sarıtaş, tasarımını şöyle anlattı: “Kepimde ‘The Office’ dizinin bir repliğine yer verdim. İngilizce yazdığım replikte ‘It was long and hard’ yani ‘Uzun ve zordu’ yazıyor. Bölümü bitirmek benim için gerçekten uzun ve zorlu bir yolculuktu.”





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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Deniz Yıldız, “Tasarımımda DNA’nın ayrılmasından yola çıkarak kepime ‘Şimdi ayrılma zamanı’ cümlesini yazdım. Mezuniyetimize güzel bir anı bırakmış oluyoruz. Bize özgü olması onları daha da özel kılıyor. Kepimi kaybolmasın diye pek yükseğe fırlatmadım ve sonrasında hemen peşinden koştum” diye konuştu.





‘OĞLAN DAYIYA KIZ HALAYA ÇEKER’

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarından Eren Kara ise yaptığı esprili kep tasarımını şöyle anlattı:





“Mezuniyet öncesi arkadaşlarımla Türkiye’de moleküler biyoloji ve genetik alanının yanlış anlaşıldığını konuştuk. Toplumumuzda ‘Oğlan dayıya, kız halaya çeker’ diye bir söylem var. Bu, genetiğin yanlış anlaşıldığının bir göstergesi. Ben de kepime bunu yazdım.”