×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mezuniyet yolunda acı kaza! 17 yaşındaki Özseven'in cenazesini Almanya'dan gelen babası gözyaşları içinde aldı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Mezuniyet Fotoğrafları#Şükran Ela Özseven
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 17:00

Antalya'da mezuniyet fotoğrafları çektirdikten sonra Serik'e dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven'in (17) cenazesini, Almanya'dan gelen babası ile teyzesi teslim aldı. Özseven'in cenazesi defnedilmek için Kayseri’ye gönderildi.

Haberin Devamı

Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde servis araçlarıyla Antalya'ya gelerek toplu şekilde mezuniyet fotoğrafları çektirdi. Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, iddiaya göre Yukarıkocayatak Kavşağı'nda servisten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada Antalya'dan Serik yönüne giden O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil, dün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 kara yolunda Özseven ve Başbüyük'e çarptı.

Gözden KaçmasınTürk destanları, mitoloji ve tarihi karakterlerden ilham aldı Çocuklarına koyduğu isimler dikkat çekti: İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyorTürk destanları, mitoloji ve tarihi karakterlerden ilham aldı! Çocuklarına koyduğu isimler dikkat çekti: 'İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyor'Haberi görüntüle

Mezuniyet yolunda acı kaza 17 yaşındaki Özsevenin cenazesini Almanyadan gelen babası gözyaşları içinde aldı
ARKADAŞI AĞIR YARALI

Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı; Nadya Başbüyük de yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nadya Başbüyük ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özseven'in cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü O.D. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAltın fiyatları yükselince gün yapmaktan vazgeçtiler Altın günü yerine bakın ne yapıyorlarAltın fiyatları yükselince gün yapmaktan vazgeçtiler! Altın günü yerine bakın ne yapıyorlarHaberi görüntüle

Mezuniyet yolunda acı kaza 17 yaşındaki Özsevenin cenazesini Almanyadan gelen babası gözyaşları içinde aldı

CENAZE GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Şükran Ela Özseven'in yakınları, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Almanya'dan gelen ismi öğrenilemeyen baba, teyze ve yakınları, morgdaki işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. Cenazenin teslim alınması sırasında Özseven'in teyzesi bulunduğu yere çökerek gözyaşı döktü. Baba ise kollarına giren yakınları sayesinde ayakta durabildi. Şükran Ela'nın cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürüldü.

Gözden KaçmasınAnkaranın tam ortasında Renkli köy: Duyan ilçeye akın ediyor Çocukluğuma döndüğümü hissetimAnkara'nın tam ortasında 'Renkli köy': Duyan ilçeye akın ediyor! 'Çocukluğuma döndüğümü hissetim'Haberi görüntüle

Mezuniyet yolunda acı kaza 17 yaşındaki Özsevenin cenazesini Almanyadan gelen babası gözyaşları içinde aldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Mezuniyet Fotoğrafları#Şükran Ela Özseven

BAKMADAN GEÇME!