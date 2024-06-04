‘Mezuniyet’ tartışması

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul müdürlüklerine gönderilen genelgede; mezuniyet etkinliklerinin milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak şekilde düzenlenmesi istenmişti. Ayrıca törenlerde şatafata izin verilmeyeceği ve etkinlikler için veli izni alınacağı da ifade edilmişti. Okul dışında etkinlik yapılmaması gerektiği belirtilen genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecek. Bakan Tekin dün NTV’de katıldığı canlı yayında şöyle konuştu:

“Mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. Çocuklarımızın mezuniyetini ve o ana dair anılarının olmasını çok önemsiyorum. Biz eğitimde fırsat eşitliği ile çocuk ve velilerimizin üzerindeki yükü minimize etmek istiyoruz.

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CEBİNİZDEN ÖDEYİN

Bu etkinliklerin ilave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Bize gelen şikâyetlerde veliler, ‘5 yıldızlı otelde yüksek maliyetli balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz’ diyordu. Biz de madem yapılacak bu törenlerin okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz. Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum, o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin velilerimize ilave bir yük getirmeyin. 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var.”

MÜFREDAT: İTİRAZLARI MERAK EDİYORUM

- Müfredatla ilgili tartışmalar hakkında da konuşan Bakan Tekin, “Saygı sınırının dışında eleştiriler yapılıyor. İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası kuruluşların bize önerdiği müfredat değişikliğine gitmek istiyoruz dedik. Bize referans olabilecek her kim varsa buyursun gelsin dedik. Öncelikle bir ikilemle karşı karşıyayız. “Osmanlı kötü, Cumhuriyet iyi” ya da “Cumhuriyet’e karşıyız Osmanlı’yı seviyoruz” bakış açılarına karşıyım. Daha önceki Türk devletlerinden bu yana bu devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Biz de bu devamlılığı bu müfredatta vermeye çalıştık.”