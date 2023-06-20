Mezuniyet furyası

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BAZI okullarda mezuniyet törenlerini veliler isterken, bazı okullardaysa mezuniyet geleneksel olarak kutlanıyor. Hatta bazıları mezuniyet sevincini bir haftaya yayarak farklı etkinliklerle kutluyor. Kutlamaların yapıldığı yer ise okuldan okula değişiyor. Kimi tören için okul bahçesi tercih edilirken kimi tören için farklı bir mekân kiralanıyor. Mekân kiralandığında veliler ortalama 300 TL ödüyor. Öte yandan çocukların kuaför ve kıyafet masraflarıyla bir mezuniyet töreni 1000 TL’yi bulabiliyor.

‘VELİLER DAHA İSTEKLİ’

İzmir’de Bahar Yıldırım İlkokulu, törenini okul bahçesinde yapmayı seçenlerden. Okul Müdürü Ozan Erzincan, velilerin mezuniyet konusunda öğrencilerden çok daha istekli olduğunu söyleyerek “Öğrencilerin saçı, kıyafeti tamamen mezuniyet için hazırlandı. Mezuniyetimizde müzik, konfetiler, yemekler yer aldı. Törenimize velilerimiz oldukça destek oldu. Mezuniyet her kademede eğitim gören çocuklar için yapılabilir. Bu tarz törenlerin çocuklara yararı da zararı da yok” dedi.

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İstanbul’da Bakırköy İlkokulu Müdürü Hüseyin Taşdemir ise törenin geçen hafta tamamlandığını söyleyerek, “4’üncü sınıf öğrencilerimiz keplerini attılar. Etkinliklerimizi okulun bahçesinde düzenledik. Böylece velilerin de bütçesi etkilenmemiş oldu” dedi.

‘BİR HAFTA SÜRDÜ’

mezuniyet töreninin bir gün değil bir hafta boyunca sürdüğünü ve ‘Karne Şenliği’ adı altında yapıldığını dile getiren Sinop İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı ise “Şenliğimiz, okul içinde öğrenci gösterileriyle başladı, ardından çocukların ve velilerin ortak etkinlikleriyle devam etti. Bu yıl karne günü akşamı bir mekânda mezuniyet törenimizi yaptık. Bu bizde artık geleneksel hale geldi. Mekân için her veli 250 TL ödedi” dedi.