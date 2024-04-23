Mezun olma oranı arttı

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TÜİK’ in açıkladığı verilere göre okul öncesinde 5 yaş okullaşma oranı, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüzde 81.6 seviyesindeyken 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 85’e çıktı. Bu oran erkek çocuklar için yüzde 85.2, kız çocuklar için yüzde 84.7 olarak gerçekleşti. İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 93.8, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 91.2 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 91.7 oldu. Eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranları da yıllara göre arttı.

LİSE TAMAMLAMA ORANI YÜZDE 15 ARTTI

İlkokul tamamlama oranı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 98.4 olurken; bu oran 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 98.5’e çıktı. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yüzde 90.2 olan ortaokul tamamlama oranı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 96.3 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 65.1’den yüzde 80.3’e yükseldi. Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bu oran erkek çocuklar için yüzde 78.8, kız çocuklar için yüzde 81.8 oldu.

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ÖZEL EĞİTİMDEKİLERİN YÜZDE 63.3’ü ERKEK

Türkiye genelinde 2022-2023 eğitim öğretim döneminde örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 19 milyon 904 bin 679 oldu. Bu öğrencilerin yüzde 51.6’sını erkek, yüzde 48.4’ünü kız öğrenciler oluşturdu. Özel eğitim kurumlarında örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı ise 507 bin 804 oldu. Ailelerin beyanlarına göre; 2-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 1.5 ile en fazla öğrenmede ve yürümede zorluk çektiği ortaya çıktı.

2022 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Hayatını kaybeden 1-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 1275 oldu.