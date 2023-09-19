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Mezun öğrenci dekan yardımcısını bıçakladı

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#Dicle Üniversitesi#Dekan Yardımcısı#Öğrenci
Mezun öğrenci dekan yardımcısını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında B.Y. adlı (24) eski öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

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İki yıl önce Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan genç kız, dün 11.00 sıralarında okula gitti. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın odasına dalan genç kız, çantasındaki bıçağı çıkarıp Yılmaz’a saldırdı. Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesine kaldırıldı. B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanarak polise teslim edildi. 

‘CEZA ALDIM’

Gözaltına alınan B.Y’nin ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli ‘geri zekâlı’ diye hitap ettiğini, arkadaşlarının da böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürerek, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Doç. Dr. Yılmaz, tedavi sonrası taburcu edildi.

 

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#Dicle Üniversitesi#Dekan Yardımcısı#Öğrenci

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