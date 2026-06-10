Mezdeke grubu dansçıcı Aynur Kanbur'u öldürdüğünü itiraf etmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

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Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'taki evinin önünde 24 Mart 2016'da öldürülen 'Mezdeke' grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda yeni detaylar ortaya çıktı.

BAŞKA BİRİNİ DE DARBETMİŞ

Olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan ve cinayeti işlediğini itiraf eden ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan zanlı Bülent Gündüz'ün geçmişte de bir kişiyi "Hareketlerini beğenmedim" diyerek darbettiği belirlendi.

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EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI

Katil zanlısının Bülent Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.

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OLAYDAN SONRA SİLAHLA YAKALANMIŞ

Bülent Gündüz, emniyette verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını iddia etti. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız tabanca yakalandığı ve hakkında 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan adli işlem yapıldığı da öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemeye aldığı metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor. Metrobüste sağ başta bulunan koltuğu oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla işlem yaptığı ardından sim kartını çıkararak cihazı kapattığı görülüyor. HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı.