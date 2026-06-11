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Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti! Katil zanlısı 'keşif' için olay yerinde

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#Aynur Kanbur#Kadın Cinayeti#Bülent Gündüz
Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti Katil zanlısı keşif için olay yerinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 14:13

İstanbul Şişli'deki evinin önünde 10 yıl önce silahla vurularak öldürülen 'Mezdeke' dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz 'keşif' için olay yerine getirildi.

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Olay, 24 Mart 2016'da saat 20.05 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi. 90'lı yıllarda kurulan 'Mezdeke' dans grubunun üyesi olan Aynur Kanbur (49), yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldü. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silahla eşleşmedi.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti Katil zanlısı keşif için olay yerinde

CİNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Polisin şüpheliye ulaşmak için özel bir ekip kurduğu ardından şüphelinin Mecidiyeköy’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüsüne ulaştı. Şapkalı olduğu belirlenen saldırganın eşkalini belirleyen polis onun nereden Metrobüse bindiğini tespit etmek için aylarca çalıştı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekibin sadece bu işle görevlendirildiği , bu ekibin 4 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelediği öğrenildi.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti Katil zanlısı keşif için olay yerinde

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AĞIR ÇEKİM MODUNDA İZLEYİNCE ŞAPKALI ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ancak daha önce görüntüleri izleyen meslektaşlarının aksine, güvenlik kamera görüntülerini ağır çekim modunda izleyen cinayet polislerinin sonunda Şapka kullanan şüphelinin, Avcılar metrobüs istasyonundan Mecidiyeköy’ye doğru yola çıktığını belirledi. Polis bu gelişme üzerine bu duraktan otobüse binen tüm erkek şahısları incelemeye aldı. 16-50 yaş grubundaki 1700 kişi akbil kayıtlarından bulunarak tek tek incelendi. Sonunda öldürülen Aynur Kanbur’un akrabası olduğu tespit edilen Bülent Gündüz'ün ismine ulaşıldı. Polis bu kişiyi inceleme altına aldığında hareketlerinin katille uyuştuğu tespit edildi.

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İFADESİ ALINDI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün ise ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur’u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti Katil zanlısı keşif için olay yerinde

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'KARGOCU OLDUĞUMU SÖYLEYEREK KAPIYI AÇTIRDIM'

Olay günü yanına silahını alarak Avcılar’dan metrobüse bindiğini anlatan Bülent Gündüz "Onun evine önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm" dediği öğrenildi.

AYNUR KANBUR'UN ABLASI: AKRABA OLDUĞUMUZU SÖYLÜYOR AMA BEN TANIMIYORUM

Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, bugün saat 11.30 sıralarında Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Kardeşinin katilinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Kıymış'ın ifadesinde "Şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan Bülent Gündüz ile Aynur Kanbur'ün 2009 yılında Bebek'te karşılaştıkları, burada Kanbur'un dansözlük yaptığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığı tespit edildi.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti Katil zanlısı keşif için olay yerinde

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'KEŞİF' İÇİN OLAY YERİNDE

Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz 'keşif' için olay yerine getirildi.

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti Katil zanlısı keşif için olay yerinde

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#Aynur Kanbur#Kadın Cinayeti#Bülent Gündüz

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