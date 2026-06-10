Mezdeke cinayetinde 10 yıllık sır perdesi aralandı... Aynur’u akrabaları öldürmüş

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İSTANBUL Şişli’de 24 Mart 2016’da 20.00 sıralarında iddiaya göre, akrabaları tarafından ‘Ailemizden dansöz çıkmaz’ denilerek ölümle tehdit edilen 1990’lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke’nin dansçılarından Aynur Kanbur (49), çöp atmak için indiği evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüzünü gizlemek için şapka takıp evin önüne gelen saldırganın tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan Kanbur, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 6 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Ünlü dansçıya bir şarjör mermi sıkan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

TELEFONLARINI KAPALI TUTTULAR

Cinayetin ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada olay yerinde bulunan mermi kovanları başka bir olay ya da silah ile eşleşmedi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde ilk olarak Mecidiyeköy metrobüs durağında görülen şüpheli, buradan 7 kilometre yaya yürüyerek olay yerine vardı. Şüphelinin, olay yerine vardıktan sonra apartmana gelip, 4 dakika içinde saldırıyı gerçekleştirdikten sonra sigara içtiği ve tekrar yaya olarak Beşiktaş’a yürüyüp izini kaybettirdiği belirlendi. Ekipler, çevredeki kameralara yaklaştığı sırada kafasını eğen ve şapkayla yüzünü gizleyen saldırganın kimliğini tespit edemedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla faili meçhul cinayet dosyalarını tekrar inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 yıl önceki cinayeti çözmek için tekrar çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 2017’de Aynur Kanbur’un ablasının verdiği dilekçede adı geçen akrabalar Fazlı Kar, Yüksel Kar, Serdar Kar’ın önceki yıllarda ‘Sülalemizden dansöz çıkmaz’ diyerek Aynur Kanbur’u ölümle tehdit ettikleri iddiası üzerine şüphelilerin HTS kayıtları alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin cep telefonlarının olaydan kısa süre önce kapandığı, cinayetin ertesi günü öğle saatine kadar kapalı olduğu ve şüphelilerden Yüksel Kar’ın iki gün önce Amerika’ya gittiği tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şüphelilerin son olarak akrabaları Bülent Gündüz ile iletişim kurdukları belirlendi.

CİNAYETTE İPUCU İSTANBULKART OLDU

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İletişime geçilen Bülent Gündüz’ün olay günü gittiği yerleri kamera görüntüleri üzerinden dakika dakika inceleyen ekipler, Avcılar’dan İstanbulkart ile metrobüse binen Gündüz’ün kullandığı ulaşım kartıyla Mecidiyeköy metrobüs durağında inerek olay yerine gittiğini belirledi. Yapılan incelemede, şüphelinin Avcılar’da kullandığı İstanbulkart üzerinden tüm bilgilerini tespit eden cinayet büro ekipleri, 10 yıl önceki görüntüleri tekrar inceledi. Metrobüs içinde incelenen binlerce vatandaş arasından şapkalı olan şüpheliyi ‘anlık şüphe uyandıran’ bir hareketinden tespit etti. Gündüz’ün de diğer üç şüpheli gibi olaydan önce telefonunu kapatıp öğle saatlerinde açtığını ve ilk olarak Serdar Kar ile mesajlaştığını belirleyen ekipler, cinayetin tetikçisi olduğu tespit edilen Bülent Gündüz ve azmettirici şüpheliler Fazlı Kar ile Serdar Kar’ı İstanbul’da dün sabah saatlerinde yakalayıp gözaltına aldı.

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Pastanede pastacı olarak çalışan ve Sarıyer’de yakalanan şüpheli Bülent Gündüz, emniyetteki ilk beyanında olaydan sonra silahı denize attığını, olayı itiraf edeceğini ama çocuklarının büyümesini beklediğini, dansözlük yaptığı için akrabalık gururuna yediremediği ve ailesine yakıştıramadığı gerekçesiyle Aynur Kanbur’u öldürdüğünü itiraf etti.

3 şüpheli gözaltına alındı

BAKAN GÜRLEK: KARARLIYIZ

10 yıllık vahşi cinayetin çözüldüğünü sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Vatandaşlarımız müsterih olsun, tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir” ifadelerini kullandı.