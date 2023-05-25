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Mezbahadan kaçan boğa kamerada! Emlakçıda panik anları

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#KIRKLARELİ#Kamera#Boğa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 13:43

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mezbahadan kaçan boğa, emlakçıya girdi. Boğanın hem dükkana girmesi hem de kuyruğundan çekilmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pınarhisar'da sahibi tarafından kesilmesi için mezbahaya götürülen boğa, ipi çözülünce kaçtı. Mezbaha görevlileri ile sahibinin yakalamak için kovaladığı boğa, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada park halindeki araçlara zarar veren boğa daha sonra dışarıya çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir emlakçıya giren boğayı bir kişi kuyruğundan yakalayarak hızlı bir şekilde çekmeye başladı. Yakalanan boğa yeniden mezbahaneye götürüldü.

Emlakçıda bulunanlar ise hem boğanın içeriye girmesine hem de kuyruğundan sert bir şekilde çekilerek dışarı çıkarılmaya çalışılması karşısında şaşkınlık yaşadı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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#KIRKLARELİ#Kamera#Boğa

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