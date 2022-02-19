Mezat çetesini polis çökertti! 'Çorba parası' adı altında milyonluk haraç almışlar

Haberin Devamı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, icralık malların ihale yoluyla satışının yapıldığı mezat salonlarının suç örgütlerince kontrol edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kurulan özel bir ekip, kentteki tüm mezat salonlarında yapılan ihaleleri takibe başladı. Suç örgütünün mezat salonlarındaki ihaleleri aldığı, dışarıdan kimseyi ihaleye sokmadığı, ihaleye girecek kişileri tehdit ettiği, baskı uyguladığı, kendi bilgileri dışında ihaleye girenlerden para aldığı, para vermeyenleri ihaleye sokmadığı belirlendi. İhaleye girecekleri önceden öğrenen örgüt üyelerinin, ihaleye girecek kişileri, “Ya bizim istediğimiz şartlarda ihaleye girersen, ya da ihaleye sokmayız” diyerek tehdit ettiği, mezat salonların girişlerinde bekleyerek bu kişilerin içeriye girmelerini engelledikleri öğrenildi.

Haberin Devamı

Ekipler, örgüt üyelerinin ihaleye sokmamak için mezat salonlarının önünde beklemeleri de görüntülendi.

TEHDİT EDİP HARAÇ ALDILAR

Ayrıca, örgüt üyelerinin aldıkları haraç ve rüşvet paraları ile ihalelerde elde edilen paraları kendi aralarında bölüşmelerine dair görüntüler de elde edildi. Örgüt üyelerinin, ihalelere de kendi adamlarını soktukları, böylece alınacak malın fiyatının arttırılmasının önüne geçtikleri, icradan satılan malları değerinin çok altında bir fiyattan aldıkları da ortaya çıkarıldı.

Örgütün, kendi adamları dışında ihaleye girenlerden ise ‘çorba parası’ adı altında milyon lirayı bulan haraç aldığı da belirlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara’daki tüm mezat salonlarında etkili olan örgütün, yakın bölgedeki illere de giderek mezat salonlarındaki ihalelere müdahale ettiği kaydedildi. Örgüte yönelik yapılan operasyonda aralarında örgütün etkin isimlerinden olan A.K., Ş.E., S.O., F.T. ve S.A.’nın bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.