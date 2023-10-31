Mezarlıkta vahşi cinayet

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Ceset üzerinde çok sayıda bıçak yarası görüldü. Başının da taşla ezildiği belirlendi. Cesedin Kazım Yavaşçı’ya (62) ait olduğu tespit edildi. Polis güvenlik kameralarından mezarlıktan çıkan bir kişinin görüntüsüne ulaştı. Polis, fotoğraftaki kişiyi bölgede ararken bir kapkaç olayı ihbarı aldı. Hemen olay yerine geçen ekipler kapkaç yapan kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kapkaç yapan kişinin aradıkları kişi olduğu anlaşıldı. Üzerinden cinayette kullandığı bıçak çıkan Tayfun Akdağ (41), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.