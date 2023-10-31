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Mezarlıkta vahşi cinayet

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#Karacaahmet Mezarlığı#Kazım Yavaşçı#Cinayet
Mezarlıkta vahşi cinayet
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

İiSTANBUL Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda özel güvenlikçi olarak çalışan V.S., mezarlık içinde üzerine mezar taşı koyulmuş bir ceset olduğunu polise ihbar etti.

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Ceset üzerinde çok sayıda bıçak yarası görüldü. Başının da taşla ezildiği belirlendi. Cesedin Kazım Yavaşçı’ya (62) ait olduğu tespit edildi. Polis güvenlik kameralarından mezarlıktan çıkan bir kişinin görüntüsüne ulaştı. Polis, fotoğraftaki kişiyi bölgede ararken bir kapkaç olayı ihbarı aldı. Hemen olay yerine geçen ekipler kapkaç yapan kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kapkaç yapan kişinin aradıkları kişi olduğu anlaşıldı. Üzerinden cinayette kullandığı bıçak çıkan Tayfun Akdağ (41), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Karacaahmet Mezarlığı#Kazım Yavaşçı#Cinayet

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