Mezarlıkta vahşet

Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 07:00

Osmaniye’deki asri mezarlıktaki bir arabanın içinde 19 yaşındaki Veysel Ç. ve 17 yaşındaki Eylül K. boğazları kesilmiş halde ölü bulundu.

OSMANİYE’de asri mezarlık içerisinde önceki gece park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki genci fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan 19 yaşındaki Veysel Ç. ile 17 yaşındaki Eylül K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanan gençlerin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, otomobilde Veysel ve Eylül’ün isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirdi. Osmaniye Valiliği’nden yapılan açıklamada “Üçüncü şahıs müdahalesine ya da boğuşmaya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirlenmiştir. Olayın iki gencin birlikte aldıkları karar doğrultusunda gerçekleşmiş olabileceği yönünde değerlendirme yapılmakta olup adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” denildi. 

