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Mezarlıkta kalan kadın için harekete geçildi: Belediye misafirhanesine yerleştirildi

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#Mezarlık#Ankara#Çorum
Mezarlıkta kalan kadın için harekete geçildi: Belediye misafirhanesine yerleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 16:18

Ankara'dan memleketi Çorum'a gelerek burada aile yakınlarının mezarının da bulunduğu mezarlıkta kalan kadın, Çorum Belediyesi tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

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Ankara'da bir süre AŞTİ'de, daha sonra Şefkat Evleri'nde kaldığını belirten Asuman Yalçınkaya, Çorumlu olduğunu ve kimsesinin bulunmadığını söyledi. Çorum'a geldikten sonra da kalacak yer bulamayınca Çıkrık Köyü Mezarlığı'nda yaşamaya başlayan Yalçınkaya, "Mezarlık, büyük şehirlerden daha güvenli. Mezarlıkta zaman zaman kalıyorum. Elbette çok korkuyorum fakat yatacak, kalacak yerim yok. Ben de burayı tercih ettim. Burada sabahladığım oluyor. Elbette çok korkuyorum. Burada kalmam çok sakıncalı ancak kalacak başka yerim de yok" dedi.

Mezarlıkta kalan kadın için harekete geçildi: Belediye misafirhanesine yerleştirildi

'ONLARLA DERTLEŞİYORUM'

Mezarlıkta bulunan anneannesi ve diğer yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiğini belirten Yalçınkaya, "Anneannemin ve dayımın mezarlarının başına gelip, sabahladığım oluyor. Onlarla dertleşiyorum, bu da beni rahatlatıyor. Duygusallığım fazla, zaman zaman ağlıyorum ve rahatlıyorum" diye konuştu.

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Mezarlıkta kalan kadın için harekete geçildi: Belediye misafirhanesine yerleştirildi

‘TEK GÖZ DE OLSA BİR EV İSTİYORUM’

Kendisinin herhangi bir maddi imkanının olmadığını belirten Yalçınkaya, "Ben büyüklerimden, iş insanlarından, hayırseverlerden, kim el uzatırsa bir kiralık ev istiyorum. Tek göz de olsa yeter. Benim çeşitli rahatsızlıklarım var. İstiyorum ki odam olsun, çorbamı kaynatayım, hiç kimseye muhtaç olmayayım. Kısacası kiralık bir ev istiyorum. Maddi durumum olmadığı için bunu kendim yapamıyorum. En azından buralarda kalmaktan iyidir. Az da olsa eşyası olan bir ev istiyorum" dedi.

Yalçınkaya, durumun bildirilmesinin ardından jandarmanın devreye girmesi ile Çorum Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirildi.

Mezarlıkta kalan kadın için harekete geçildi: Belediye misafirhanesine yerleştirildi

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#Mezarlık#Ankara#Çorum

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