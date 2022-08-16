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Mezarlıkta kahreden kare... "Deprem size neyi çağrıştırıyor" sorusuna verdiği cevap boğazları düğümlendi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#AFAD#Ağustos
Mezarlıkta kahreden kare... Deprem size neyi çağrıştırıyor sorusuna verdiği cevap boğazları düğümlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 15:25

17 Ağustos 1999 depreminde, aynı aileden hayatını kaybeden 8 kişinin mezarlarının yan yana dizili olması yürekleri burkuyor. Türkiye'yi yasa boğan gecede ailesinden 8 toprağa veren Ali Sadık Furuncu, "Deprem bana çaresizliği hissettiriyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Geride kalanların acısı hiçbir zaman sönmüyor" dedi.

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Büyük acılara sebep olan Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok depremzede ise yakınlarını kaybetmenin hüznünü derinden yaşadı. 61 yaşındaki Ali Sadık Furuncu da, o gece 21 kişilik ailesiyle enkaz altında kaldı. Furuncu, ailesinden 8 kişiyi kaybetti. 17 Ağustos'u gözyaşları içinde anlatan Furuncu, acısının hiç dinmediğini söyledi.

"DEPREM BANA ÇARESİZLİĞİ HİSSETTİRİYOR"

Depremde aile apartmanlarının yıkıldığını belirten Furuncu, "Deprem olduğunda gece saat 03.00 sıralarıydı, hepimiz uyuyorduk. 5 katlı aile apartmanımız vardı, 5 kardeş altlı üstlü oturuyorduk. O gece apartmanda toplam 21 kişiydik ve hepimiz enkaz altında kaldık. Binamız komple çöktü. 11 kişi kendi imkanlarıyla enkaz altından çıktı, 10 kişi ise enkaz altında kaldı. Ölen kardeşlerimin 9 aylık bebeğini ve 6 yaşındaki çocuğunu enkaz alından sağ çıkardım. Diğer kalan 8 kişiyi ise kaybettik.

Mezarlıkta kahreden kare... Deprem size neyi çağrıştırıyor sorusuna verdiği cevap boğazları düğümlendi

Ablamı, erkek kardeşimi, 2 gelinimizi, eniştemi ve 3 yeğenimi kaybettim. Düşünebiliyor musunuz, cenazemizi bulduğumuz için seviniyorduk. Sıfırdan değil, eksiden hayata başlamak zorunda kaldık. Giden canlar geri gelmez, acısı unutulmaz" dedi.
Mezarlıkta kahreden kare... Deprem size neyi çağrıştırıyor sorusuna verdiği cevap boğazları düğümlendi

Furuncu, "Deprem size ne hissettiriyor?" sorusuna ise "Deprem bana çaresizliği hissettiriyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu.
Mezarlıkta kahreden kare... Deprem size neyi çağrıştırıyor sorusuna verdiği cevap boğazları düğümlendi

Geride kalanların acısı hiçbir zaman sönmüyor" şeklinde cevap verdi.
Mezarlıkta kahreden kare... Deprem size neyi çağrıştırıyor sorusuna verdiği cevap boğazları düğümlendi

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#Deprem#AFAD#Ağustos

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