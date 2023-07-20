Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklamıştı... 15 yaşındaki sanığın cezası onandı

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Olay, geçen yıl 23 Mayıs sabahı Germir Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. Tedavisinin ardından, G.O. taburcu edilirken B.A. ise gözaltına alınıp tutuklandı.

B.A. hakkında Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık B.A., 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 18 yıla, 'tahrik' indirimi ile de 13 yıla indirildi. ‘Yaş indirimi' de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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BAKANLIK AVUKATINDAN İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığa 'tahrik' indiriminin uygulanmaması gerektiği belirtildi.

DURUŞMALI İNCELEME YAPILDI

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyada yaptığı incelemede duruşma yapılmasına karar verdi. Ceza Dairesinde görülen duruşmada sanık B.A. ile avukatı hazır bulundu. İlk derece mahkemesi kararına itiraz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Önceki savunmalarını tekrar eden sanık B.A., pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

CEZASI HUKUKA UYGUN BULUNDU

Ceza Dairesi dosyada yaptığı inceleme sonrası kararını açıkladı. Daire, istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, sanık B.A.'yı, ‘Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 18 yıla, 'tahrik' indirimi ile de 13 yıla indirildi. ‘Yaş indirimi' de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ceza Dairesi tarafından verilen kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.