MezarlÄ±kta dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼â€¦ Plastik varilde 21 insan cenini bulundu

MezarlÄ±kta dehÅŸete düÅŸüren görüntüâ€¦ Plastik varilde 21 insan cenini bulundu

OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 16, 2026 20:40

Â ÅžANLIURFAâ€™da bir mezarlÄ±kta bulunan plastik varilin iÃ§inde, 21 insan cenini bulundu. Kaplar iÃ§erisinde muhafaza edilen ceninlerin, hastaneden gÃ¶mÃ¼lmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi ancak bir kenara bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Olay, kentteki Yeni MezarlÄ±kâ€™ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, mezarlÄ±k ziyaretine giden vatandaÅŸlar, Ã§Ã¶p attÄ±klarÄ± bir varilin iÃ§erisinde kaplara konulmuÅŸ insan ceninlerini fark etti. Ãœzerlerinde ÅžanlÄ±urfa EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi etiketleri bulunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ceninler iÃ§in polise ihbarda bulunuldu.

KONUYLA Ä°LGÄ°LÄ° Ã‡ALIÅžMA BAÅžLATILDI

MezarlÄ±ÄŸa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gÃ¶mÃ¼lmek Ã¼zere kim tarafÄ±ndan getirildiÄŸi ve neden bir kenara bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. DÃ¼ÅŸÃ¼k ve kÃ¼rtaj sonucu Ã¶lmÃ¼ÅŸ olduÄŸu deÄŸerlendirilen ceninler iÃ§in bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±. Ceninler, incelenmek Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumuâ€™nun morguna gÃ¶nderildi. Polis, olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

#ŞanlıUrfa#Hastane#Cenaze

