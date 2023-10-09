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Mezarlıkta dehşet! Kalbinden bıçaklanmış halde cesedini buldular

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#Kayseri#Kayseri Haberleri#Cinayet
Mezarlıkta dehşet Kalbinden bıçaklanmış halde cesedini buldular
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 10:57

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kalbinde bıçak darbesi olduğu belirlenen şahsın öldürüldüğü düşünülüyor.

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Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Asri Mezarlık’ta sabah saatlerinde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mezarlıkta dehşet Kalbinden bıçaklanmış halde cesedini buldular

Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin Fehmi L.’ye (34) ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Fehmi L.’nin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine dururken, incelemelerin ardından Fehmi L.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mezarlıkta dehşet Kalbinden bıçaklanmış halde cesedini buldular

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#Kayseri#Kayseri Haberleri#Cinayet

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