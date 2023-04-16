Mezarlık ziyaretinin ardından 2 bin 500 dolar buldu: Sahibine teslim etti

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Ambarlı Mahallesi'nde oturan, 6 aydan bu yana işsiz olan Mesut Yılmaz, evinin hemen yakınlarındaki mezarlığa giderek dua ettikten sonra dönerken, yol ortasında üzerinden araçların geçtiği çantayı fark etti. Çanta alıp içine bakan Yılmaz, çok sayıda kredi kartı, ilaçlar, kasa anahtarının yanı sıra 2 bin 500 dolar olduğunu gördü. Yılmaz, el çantasının içindeki cüzdanda yer alan Selim Bayrak adına düzenlenmiş sürücü belgesinden yola çıkarak çantanın sahibinin sosyal medya hesabına ulaştı. 2014 Türkiye Drift Şampiyonu Selim Bayrak, kendisine gönderilen mesaja yanıt verirken, çantasının markasına kadar tüm bilgileri verince gelip alması istendi.

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Bayrak, Mesut Yılmaz'ın yanına gelerek, onu kucaklayıp örnek hareketi nedeniyle kutladı. Yılmaz, işsiz olmasına rağmen paraya el sürmediğini anlatırken çantayı nasıl bulduğunu anlattı. Selim Bayrak, paranın bir bölümünü Mesut Yılmaz'a verirken kendisine iş bulunması için yardım edeceğini söyledi.