Mezarlığın içinde şüpheli ölüm

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İstanbul Ümraniye’deki Kocatepe Mezarlığı’nda güvenlik görevlileri, dün sabah, 34 VZ 7961 plakalı camı kırık hafif ticari aracın içinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araç içindeki cenazenin 35 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında cenaze morga kaldırıldı. Bir tabancanın da bulunduğu araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.