Mezarlardaki detay tartışma konusu oldu | Şehitlerin kabri ile sivillerin kabri farklı... 'Kazdıkları sırada yapılan hata sebep oluyor'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 14:42

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Yıldırım Mezarlığı'nda bazı mezarların kıble yönünün birbirinden farklı oluşu dikkat çekiyor. Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki kabirler ile sivil mezarlıkların kıble yönleri farklılık gösteriyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Demir, "Bu mezarlıklarda profesyonel mezar kazıcı bulunamıyor. Onlar da kendi şartlarında belki bir önceki mezara denk getiriyorlar. Birbirine benzeterek kazınca bazen farklı bir açı ortaya çıkabiliyor" dedi.

İlçe merkezindeki Yıldırım Mezarlığı'nda bazı mezarların kıble yönünün birbirinden farklı oluşu dikkat çekiyor. Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki kabirler ile sivil mezarlıkların kıble yönleri farklılık arz ediyor.

Pusula ile yapılan kontrollerde Garnizon Şehitliği'ndeki mezar yerlerinin kıbleye uygun düzenlendiği dikkat çekerken, hemen yanındaki sivil mezarların yönlerinin değişiklik gösterdiği görüldü. Kıble yönlerinin özellikle şehitlikten farklı olduğu gözlenen mezarlar, dronla havadan görüntülendi.

Gözden Kaçmasın20 yıllık çalışandan akılalmaz ihanet | O kadar zaman içinde kimse fark etmemiş: Kamera görüntüleri ortaya çıkardı20 yıllık çalışandan akılalmaz ihanet | O kadar zaman içinde kimse fark etmemiş: Kamera görüntüleri ortaya çıkardıHaberi görüntüle

'FARKLI YÖNLERDE OLDUKLARINI GÖRDÜK'

İlçede yaşayan Zümre Sevim, "Mezarlıkların birbirinden farklı yönlerde olduklarını gördük. Bunu fark edince arkadaşımla bir araştırma yaptık ve bunu doğrulamak için de dron uçurduk. Dron ile de baktık. Buradaki mezarların yönünün aksine diğer taraftaki mezarlıklar daha farklı bir açıda duruyor" dedi.

'HASSAS DAVRANACAKLARDIR'

SCÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Demir de konuyla ilgili müftülük yetkilileri ile görüşmeler yaptığını belirterek, "Konu benim de dikkatimi çekmişti. Müftülük personeli arkadaşlarımız ile görüştüğümüzde, bu durumu şöyle izah ettiler, bana da makul geldi. Özellikle şehitlerimizin mezarları çok özenli, sistemli ve bilimsel, teknolojik şekilde yapıldığı için ona oldukça özen gösteriliyor. Onların kıble ile ilgili isabete yüzde 100 derece şekilde duruyor.

Diğer mezarlıklara gelince bugün için söylemeyelim. Öteden beri gelen uygulamalara dikkat ettiğimizde, bu mezarlıklarda profesyonel mezar kazıcı bulunamıyor. Onlar da kendi şartlarında belki bir önceki mezara denk getiriyorlar. Birbirine benzeterek kazınca bazen farklı bir açı ortaya çıkabiliyor. Hatta bir orandan da bahsedildi. '45 derecelik bir açıyı müsamaha ile karşılıyoruz. Bunun dışında bir uygulama olursa, buna dikkat ediyoruz' dediler. Defnedilmiş olan insanlarla ilgili bu tür tartışmalar yapılmasını doğru bulmuyorum. Cenaze ile ilgili hasletleri yerine getirmek bir vefa borcudur. Kıbleye göğsü gelecek olduktan sonra bir sorun olmaz. Artık teknoloji, bilim geliştiğine göre inanıyorum ki yetkililer, bu haberden sonra bu konuda daha hassas davranacaklardır. İnsanların kafalarını karıştıracak, 'Pusulaya uygun mu değil mi' sorusuna mahal vermeden mezar kazan arkadaşlarımız buna dikkat ederler. Daha önceden mezarlar kazılıp hazır ediliyor. İlgili birimler kontrol ederler ve vatandaşlar böyle bir tedirginlik yaşamaz" diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!